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Без атомной энергии "зеленого" перехода не получится - еврокомиссар

17:45 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии ошибочен, атомные электростанции (АЭС) останутся в строю и к 2050 году. Об этом заявил в воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Однозначно, нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются", - констатировал Бретон, выступая в эфире радио Эр-те-эль.

В качестве подтверждения он привел в пример ситуацию в Великобритании, назвав ее катастрофической. "Они сильно зависят от ветряной энергетики, и сейчас у них нет ветра", - сказал Бретон, добавив, что в целом по Европе за последние шесть недель было выработано меньше энергии от ветряных установок, чем предполагалось.

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