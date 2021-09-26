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В Space Adventures рассказали, сколько стоит "турпутевка" на МКС

17:14 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость полета на МКС на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

"Цена такая же, как везде - в районе 50 млн, плюс-минус такая цена", - сказал Костенко.

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