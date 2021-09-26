Британия задумалась о строительстве новых АЭС - "Санди таймс"
19:06 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Тема [атомной энергетики] является важной частью правительственной повестки. Говоря откровенно, других вариантов нет. В этом направлении необходимо двигаться, если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность и достичь нулевого показателя выбросов", - заявил изданию источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
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