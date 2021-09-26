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Британия задумалась о строительстве новых АЭС - "Санди таймс"

19:06 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании уделяет повышенное внимание планам строительства новых АЭС из-за роста цен на газ на мировом рынке. Как сообщила в воскресенье газета "Санди таймс", кабинет премьер-министра Бориса Джонсона готовится одобрить проект британского концерна Rolls-Royce ("Роллс-Ройс"), предполагающий создание в стране 16 малых модульных реакторов (ММР) мощностью до 450 МВт каждый. В Rolls-Royce рассчитывают, что первый из них сможет начать работу в 2030 году.

"Тема [атомной энергетики] является важной частью правительственной повестки. Говоря откровенно, других вариантов нет. В этом направлении необходимо двигаться, если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность и достичь нулевого показателя выбросов", - заявил изданию источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

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