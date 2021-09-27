Александра Габышева увезли из СИЗО в неизвестном направлении
10:05 27.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом, увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Его защитник Алексей Прянишников сказал «Эху Москвы», что сегодня он и его родственники попытаются выяснить, где находится Габышев.
Габышев стал известен после того, как предпринял несколько попыток пешком дойти до Москвы, чтобы у стен Кремля провести акцию против президента Владимира Путина.
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