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НОВОСТИ

Александра Габышева увезли из СИЗО в неизвестном направлении

10:05 27.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом, увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Его защитник Алексей Прянишников сказал «Эху Москвы», что сегодня он и его родственники попытаются выяснить, где находится Габышев.

Габышев стал известен после того, как предпринял несколько попыток пешком дойти до Москвы, чтобы у стен Кремля провести акцию против президента Владимира Путина.

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