Александра Габышева увезли из СИЗО в неизвестном направлении

10:05 Источник: Эхо Москвы

Жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом, увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Его защитник Алексей Прянишников сказал «Эху Москвы», что сегодня он и его родственники попытаются выяснить, где находится Габышев.

Габышев стал известен после того, как предпринял несколько попыток пешком дойти до Москвы, чтобы у стен Кремля провести акцию против президента Владимира Путина.