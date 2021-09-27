Автомобили, выпускаемые на заводах Олега Дерипаски, выиграли III этап Чемпионата России по ралли-рейдам

18:05

ГАЗель NEXT, экипаж Александра Русанова и

Алексея Мальцева. Фото Группы ГАЗ

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» стала победителем III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам, бахи «Симбирский тракт», которая состоялась в Ульяновской области в минувшие выходные. Два автомобиля «ГАЗель NEXT» совершили победный дубль в категории «Рейд спорт», завоевав золотую и серебряную награды. Еще одна «ГАЗель NEXT» заняла второе место в категории Т1, а внедорожный грузовик «Садко NEXT» стал бронзовым призером в категории Т4 (грузовые автомобили).

Награды завоевали сразу четыре экипажа команды «ГАЗ Рейд Спорт»: экипаж Александра Русанова и Алексея Мальцева занял первое, а экипаж Александра Семенова и Олега Нежнова – второе место в категории «Рейд спорт»; Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев завоевали «серебро» в самом быстром классе – Т1, а Алексей Хлебов и Александр Филякин на внедорожнике «Садко NEXT» стали бронзовыми призерами в зачете грузовиков (категория Т4). Успехи экипажей принесли команде «ГАЗ Рейд Спорт» первое место в общем командном зачете.

Участникам ралли-рейда – а это более 70 экипажей – предстояло за три дня соревнований преодолеть более 600 км спортивных трасс. Однако погода внесла свои коррективы. Изнуряющий проливной дождь размыл проселочные дороги, по которым пролегал маршрут. Организаторы сократили программу второго дня ралли на 160 км, но соревнования все равно оказались исключительно напряженными и тяжелыми. Машины скользили по размытой глине и чернозему, каждый поворот грозил вылетом с трассы, но мастерство пилотов позволило успешно финишировать всем экипажам и показать хорошие результаты.

«Победы наших экипажей были обеспечены не только отменными качествами самих автомобилей, но и поддержкой наших партнеров, – подчеркнул спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. – Двигатель ЯМЗ-534 на «Садко NEXT» и двигатель Cummins ISF 2.8 на «ГАЗелях NEXT» – ровно те, что стоят и на серийных машинах. Моторы уверенно выдерживали экстремальные режимы работы, даже когда приходилось вытаскивать машины из самой тяжелой грязи. Шины BFGoodrich показали оптимальное сочетание проходимости и скорости при движении по скользкому, размытому дождями чернозему. А масла из специальной спортивной линейки Valvoline обеспечили отменную смазку коробок передач, редукторов и моторов в экстремальных режимах работы».