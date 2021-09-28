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Повышение пенсий в РФ продолжится, деньги на индексацию заложены в проект бюджета - Путин

15:00 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - сказал глава государства.

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