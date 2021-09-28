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НОВОСТИ

Денежное довольствие правоохранителей будет расти по 9% ежегодно - Путин

16:32 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объявил о повышении размеров денежного довольствия сотрудников МВД, Росгвардии и ряда других структур.

"Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов - МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других", - сказал глава государства во вторник на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, "в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9 процентов в год".

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