Денежное довольствие правоохранителей будет расти по 9% ежегодно - Путин
16:32 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объявил о повышении размеров денежного довольствия сотрудников МВД, Росгвардии и ряда других структур.
"Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов - МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других", - сказал глава государства во вторник на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, "в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9 процентов в год".
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