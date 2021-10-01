Собянин: по уровню благоустройства Новая Москва догоняет историческую территорию города

10:58

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об основных проектах благоустройства, проведенных в этом году в ТиНАО.

«Сегодня речь пойдет о ТиНАО. С момента присоединения новых территорий мы благоустроили в «новой» Москве более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Несколько крупных проектов было реализовано в этом году», — сообщается в посте.

Так, был закончен первый этап комплексного благоустройства пос. Марьино, где была приведена в порядок зеленая зона, проложены дорожки, установлены лавочки и фонари. Во второй этап комплексного благоустройства поселка, запланированного на 2022 год, включен жилой комплекс «Спортивный квартал».

В пос. Шишкин Лес, поселение Михайлово-Ярцевское из пустыря создали благоустроенное комфортное пространство, со скамейками, деревьями и полянками для барбекю. Там же имеются и спортивные сооружения, предназначенные для любителей активного отдыха: спортплощадки, велодорожка, памп-трек и площадка для паркура.

В Троицке началось благоустройство зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой «Троицкое», оно будет проводиться в два этапа. На сегодняшний день зона отдыха располагает отремонтированными дорожками, переходами, лестницами и спусками к воде. Обустроена прогулочная зона, молодежь заинтересует катальная горка.

Парк развлечений «Тридевятое царство», расположенный на ул. Школьная в поселении Роговское также строится в два этапа. Кроме аттракционов он будет располагать спортивной зоной и зоной отдыха, а также будет украшен ландшафтными композициями, и будет интересен для отдыха всей семьи. Окончание работ по благоустройству запланировано на 2022 год.

По словам Сергея Собянина, ТиНАО по уровню благоустройства догоняет историческую часть столицы. «В этом и состоит цель программы «Мой район» - обеспечить качественную среду для каждого жителя Москвы», — подчеркнул градоначальник.