В тройку самых загрязняющих окружающую среду городов РФ вошли Норильск, Новокузнецк и Череповец
17:00 09.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Норильск, Новокузнецк и Череповец вошли в тройку самых загрязняющих окружающую среду городов России. Как отметила в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова, распределение мест связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических производств, которые используют грязные виды топлива. При этом по отдельности такие предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но из-за их расположения в одном месте, нормативы не выполняются. Эхо Москвы
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