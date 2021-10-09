В тройку самых загрязняющих окружающую среду городов РФ вошли Норильск, Новокузнецк и Череповец

17:00 Источник: Эхо Москвы

Норильск, Новокузнецк и Череповец вошли в тройку самых загрязняющих окружающую среду городов России. Как отметила в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова, распределение мест связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических производств, которые используют грязные виды топлива. При этом по отдельности такие предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но из-за их расположения в одном месте, нормативы не выполняются. Эхо Москвы