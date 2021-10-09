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Миллион россиян ежегодно умирают от потенциально предотвратимых заболеваний - ученый

18:00 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около миллиона россиян ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые потенциально можно было бы предотвратить. Об этом в субботу сообщил заместитель директора Медицинского научно- образовательного центра (Университетской клиники) МГУ, член- корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в ходе Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

"Мы видим, что за прошлый год в России умерло примерно один миллион человек от болезней систем кровообращения. Мы каждый год теряем миллион человек от потенциально предотвращаемых заболеваний. Но тем не менее, сегодня все говорят о новой коронавирусной инфекции, о каких-то других заболеваниях", - сказал Мацкеплишвили.

Также ученый привел данные европейской статистики, согласно которым для людей моложе 75 лет две трети общей смертности приходится на заболевания, которые можно было бы предотвратить. "Конечно, это в первую очередь сердечно- сосудистая смертность", - сказал Мацкеплишвили.

При этом, по мнению ученого, пациенты хотят иметь лучшего лечащего врача, но зачастую не хотят соблюдать его рекомендации. Он привел данные статистики коллег из США, согласно которым 50% пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями не соблюдает назначения врача. Это приводит к 125 тысячам смертей в год.

Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ проходит в гибридном формате 8-10 октября в Москве. Это один из крупнейший просветительских проектов в области популяризации науки в мире. Он реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах РФ на более чем 400 площадках. Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы, МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

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