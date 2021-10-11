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НОВОСТИ

Массовые акции против спорного решения Конституционного суда прошли в Польше

10:00 11.10.2021 Источник: Эхо Москвы

В Польше прошли массовые акции против спорного решения Конституционного суда. В вынесенном на днях вердикте говорится о приоритете национального законодательства над европейским правом. К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС и лидер польской оппозиции Дональд Туск, который обвинил правящую партию в желании вывести Польшу из ЕС.  Эхо Москвы

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