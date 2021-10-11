Массовые акции против спорного решения Конституционного суда прошли в Польше
10:00 11.10.2021 Источник: Эхо Москвы
В Польше прошли массовые акции против спорного решения Конституционного суда. В вынесенном на днях вердикте говорится о приоритете национального законодательства над европейским правом. К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС и лидер польской оппозиции Дональд Туск, который обвинил правящую партию в желании вывести Польшу из ЕС. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 11.10.2021
- Талибы надеются, что Россия окажет помощь в восстановлении Афганистана
- 10:20 11.10.2021
- Боррель допустил снижение роли Евросоюза на международной арене
- 10:05 11.10.2021
- Сотрудник Пентагона пытался передать секретные данные в сэндвичах - СМИ
- 09:32 11.10.2021
- Талибы планируют вскоре возобновить прямые рейсы между Афганистаном и РФ
- 09:20 11.10.2021
- Медведев считает невозможным вести переговоры с Зеленским
- 09:05 11.10.2021
- США исключили российского дипломата из санкционных списков ради визита Нуланд в РФ
- 09:00 11.10.2021
- Заявление премьер-министра Албании о ее объединении с Косовом неприемлемо - МИД РФ
- 22:20 10.10.2021
- Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию военной помощи от США
- 21:20 10.10.2021
- Санкционное давление не повлияет на выполнение бюджетных обязательств - глава Минфина
- 18:20 10.10.2021
- В Афганистане прекратил вещание единственный спортивный телеканал - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать