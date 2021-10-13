Во Франции прошла акция протеста против вывоза радиоактивных отходов в Россию

12:32 Источник: Эхо Москвы

Активисты Greenpeace провели акцию протеста во Франции против вывоза радиоактивных отходов в Россию. По данным местного отделения экологического движения, отработавшее ядерное топливо французских АС могут отправить в Санкт-Петербург уже в этом месяце или в ближайшие три.

В России, как говорят представители французской стороны, этот уран планируют переработать и использовать в ядерных реакторах на одном из предприятий в Томской области. Однако экологи опасаются, что большая часть будет фактически захоронена. Ввоз ядерных отходов из Франции ранее был прерван на десять лет. Новые поставки, по данным Greenpeace, возобновились в начале этого года. В Росатоме информацию о предстоящей отправке груза пока не комментировали. Эхо Москвы