Во Франции прошла акция протеста против вывоза радиоактивных отходов в Россию
12:32 13.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Активисты Greenpeace провели акцию протеста во Франции против вывоза радиоактивных отходов в Россию. По данным местного отделения экологического движения, отработавшее ядерное топливо французских АС могут отправить в Санкт-Петербург уже в этом месяце или в ближайшие три.
В России, как говорят представители французской стороны, этот уран планируют переработать и использовать в ядерных реакторах на одном из предприятий в Томской области. Однако экологи опасаются, что большая часть будет фактически захоронена. Ввоз ядерных отходов из Франции ранее был прерван на десять лет. Новые поставки, по данным Greenpeace, возобновились в начале этого года. В Росатоме информацию о предстоящей отправке груза пока не комментировали. Эхо Москвы
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