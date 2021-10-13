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Сокращение энергопотерь в ЖКХ позволит экономить до 300 млрд руб. ежегодно - Фонд ЖКХ

17:12 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сокращение энергопотерь в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит экономить до 300 млрд рублей ежегодно. Эти средства можно было бы направить на модернизацию инфраструктуры отрасли, сообщил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"Я могу сказать, что <…> до 300 млрд в год можно экономить [при сокращении энергопотерь]. Их можно как раз направить на модернизацию коммуналки", - сказал Цицин.

По его словам, сегодня энергопотери ресурсоснабжающих организаций в ЖКХ достигают 30%, что связано с высокой степенью изношенности коммунальной инфраструктуры. "Это анахронизм, от этого надо уходить. Поэтому даже в тех проектах, которые мы в свое время финансировали и начинали, мы ставили задачу, чтобы прийти хотя бы к 10% потерь", - добавил Цицин.

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