МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогресс в ядерном разоружении возможен только на основе консенсуса, Россия считает попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия ошибочными и контрпродуктивными. Об этом заявил в среду и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"Разделяя благородную цель безъядерного мира, с пониманием относимся к взглядам тех, кто выступает за скорейшую ликвидацию ядерного оружия, - сказал дипломат. - Однако обеспечить прогресс в ядерном разоружении возможно только на основе консенсуса и путем выверенных, поэтапных сокращений в контексте статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия при поддержании стратегического баланса в соответствии с принципом неделимой безопасности. Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными и контрпродуктивными".