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НОВОСТИ

Подмосковным фермерам безвозмездно предоставят землю

22:10 13.10.2021

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
В Подмосковье рассмотрят закон о безвозмездном предоставлении земли фермерам. Такую новость сообщил подмосковным аграриям первый вице-губернатор – председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов, вручая областные награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Новый закон поручил разработать губернатор Андрей Воробьёв, чтобы фермеры могли реализовать себя.

«Хочу от имени губернатора Андрея Воробьёва поздравить вас с профессиональным праздником. Традиционно мы его отмечаем в середине октября, когда основные работы по уборке урожая завершаются, можем подвести итоги и выделить самых лучших, – отметил Ильдар Габдрахманов. – Большой запрос в Московской области по предоставлению фермерам земли. По поручению губернатора в этом году должны внести в областную Думу и принять закон. Планируется безвозмездно предоставлять 10 га на 6 лет и, если фермер сумеет качественно организовать работу по выпуску продукции, через 5 лет он сможет оформить землю в собственность».

Всего в сфере АПК региона действуют 16 мер господдержки аграриев – федеральных и региональных.

«В рамках гранта «Фермерское хозяйство» мы приобрели альпийских коз из Австрии. Построили козлятник, закупаем оборудование, чтобы производить высококачественные сыры из козьего молока», – рассказал учредитель-основатель «Домодедовской ЭКО Фермы» Арсен Авакимов, получивший благодарность губернатора.

С 2014 года в АПК привлечено более 235 млрд руб. инвестиций, создано почти 14 тыс. рабочих мест.

«Подмосковье – не только крупные проекты АПК, но и множество фермерских хозяйств, которые производят качественную востребованную продукцию. То, что им всем комфортно у нас работается – наше достижение», – рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

Подмосковье – первое в РФ по производству сыра, мучных и кондитерских изделий, а также по таким видам молочной продукции, как йогурт, творог, мороженое. Регион также в топ-3 по ягодам и тепличным овощам. 7 из 10 батонов колбасы в России – из Московской области.

«Несмотря на сложный год, связанный с погодными условиями – мы даже были вынуждены объявить ЧС из-за продолжительных дождей в мае и из-за засухи летом, – Московская область показывает положительную динамику. Собрали на 15 тыс. т овощей больше, планируем увеличить урожай картофеля на 50 тыс. т, на 2-3% повышаем надои молока, производство яйца, мяса птицы, свинины», – отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

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