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Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность размещения в стране военных США - Politico

09:32 14.10.2021 Источник: Газета.Ru

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.

«Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил», — сказано в сообщении.

Источники отметили, что такая договоренность позволила бы американским военным лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане.  Газета.Ru

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