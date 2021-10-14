Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность размещения в стране военных США - Politico

09:32 Источник: Газета.Ru

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.

«Главной в повестке дня будет возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил», — сказано в сообщении.

Источники отметили, что такая договоренность позволила бы американским военным лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане. Газета.Ru