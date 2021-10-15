Доля безналичных платежей в России достигла 75% - первый зампред ЦБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России достигла 75%, на наличные приходится 25%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на Евразийском женском форуме.

"У нас сейчас уже 75% - это безналичные, только 25% - наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным", - сказала она.

Скоробогатова напомнила, что Россия сейчас находится в топ-3 стран мира с точки зрения безналичных расчетов.

В пресс-службе Банка России при этом позже пояснили, что 75% - "прогнозное значение по доле "безнала" в расчетах за III квартал 2021 года".

"При этом нарастающим итогом за весь год ожидается около 72%", - указали в пресс-службе ЦБ.

Согласно данным ЦБ, доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила около 70%. Ранее сообщалось, что регулятор ставит перед собой задачу увеличить долю объема безналичных платежей в розничной торговле до 75% в 2023 году.