Венгрия призвала ЕС ввести санкции против лидеров Украины за нарушение прав человека

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия призвала Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины, виновных в смерти закарпатского венгра во время насильственного призыва на военную службу. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена.

«Йожеф Шебештьен был забит до смерти во время принудительного призыва в армию в Закарпатье. Сегодня правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека», — написал Орбан на своей странице в соцсети.