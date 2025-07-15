Венгрия призвала ЕС ввести санкции против лидеров Украины за нарушение прав человека
14:12 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия призвала Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины, виновных в смерти закарпатского венгра во время насильственного призыва на военную службу. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена.
«Йожеф Шебештьен был забит до смерти во время принудительного призыва в армию в Закарпатье. Сегодня правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека», — написал Орбан на своей странице в соцсети.
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