0
0
65
НОВОСТИ

Венгрия призвала ЕС ввести санкции против лидеров Украины за нарушение прав человека

14:12 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия призвала Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины, виновных в смерти закарпатского венгра во время насильственного призыва на военную службу. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена.

«Йожеф Шебештьен был забит до смерти во время принудительного призыва в армию в Закарпатье. Сегодня правительство Венгрии призвало Брюссель немедленно включить украинских лидеров, ответственных за смерть венгерского гражданина Йожефа Шебештьена, в санкционный список Европейского союза по правам человека», — написал Орбан на своей странице в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 15.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 190 военнослужащих — МО РФ
0
46
14:00 15.07.2025
Киев воспринимает заявление Трампа как сигнал к войне, а не к миру — Песков
0
121
13:48 15.07.2025
В этом году 638 студентов окончили образовательные программы Сбера в ведущих вузах страны
0
123
13:32 15.07.2025
Санкционное давление США на РФ не поможет урегулированию украинского конфликта — МИД КНР
0
183
13:20 15.07.2025
ВС РФ освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
0
189
13:05 15.07.2025
Путин сам прокомментирует слова Трампа в свой адрес, если сочтет нужным — Песков
0
209
13:00 15.07.2025
Кремль считает серьезным заявление Трампа и анализирует его — Песков
0
218
12:32 15.07.2025
Помогавший РФ из тыла ВСУ американец Мартиндейл получил российский паспорт
0
259
12:20 15.07.2025
Фон дер Ляйен пошла на уступки в отношении проекта бюджета ЕС из-за угрозы раскола в ЕК - Politico
0
253
12:05 15.07.2025
США не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть РФ — Каллас
0
269

Возврат к списку