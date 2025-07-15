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Помогавший РФ из тыла ВСУ американец Мартиндейл получил российский паспорт

12:32 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американец Дэниэл Мартиндейл, который из тыла ВСУ на территории ДНР два года помогал российским военным, получил российский паспорт. Как сообщает корреспондент ТАСС, паспорт ему вручила сотрудница МВД России в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве, где присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Мартиндейл с 2022 по 2024 год на подконтрольной киевскому режиму территории с риском для жизни предоставлял России сведения о местах дислокации подразделений ВСУ и иную значимую информацию. Американца успешно эвакуировали из зоны боевых действий осенью 2024 года.

На церемонии вручения паспорта Пушилин назвал историю Мартиндейла уникальной и поблагодарил его от лица жителей Донбасса за оказанную помощь в ходе СВО.

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