ВС РФ освободили Воскресенку и Петровку в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Воскресенка в ДНР. <…> Подразделения Южной группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка в ДНР», — заявили в ведомстве.