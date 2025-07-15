ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 190 военнослужащих — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских войск за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 190 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 180 военнослужащих, «Запад» — более 230 военнослужащих, «Юг» — до 125, «Центр» — до 435, «Восток» — до 185, «Днепр» — до 35 военнослужащих.