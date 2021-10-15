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НОВОСТИ

Депутат британского парламента получил ножевые ранения на встрече с избирателями

16:00 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс получил ножевые ранения в ходе встречи с избирателями в методисткой церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Об этом в пятницу сообщила радиостанция Эл-би-си.

Отмечается, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции.

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