Из-за несвоевременной закупки газа убытки Украины составляют $5 млрд - экс-премьер
20:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня из карманов украинцев вытянут - вдумайтесь в эту цифру - 5 млрд долларов США. Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать [газ] по 250 долларов [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов [за тыс. куб. м]. 5 млрд долларов - это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону", - утверждает Яценюк.
Он напомнил, что Украина имеет одни из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. "Как мы могли застраховаться от того, чтобы не платить России почти по 2 тыс. долларов за тысячу куб. м газа? Ключевая формула - надо было покупать газ тогда, когда он стоил 250 долларов [за тыс. куб. м]. Не все могли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. На Украине одни из наибольших хранилищ газа в Европе, на счетах "Нафтогаза" было 2 млрд долларов. На эти деньги можно было купить достаточный объем газа и закачать его в хранилища", - уверен он.
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