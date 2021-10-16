0
0
27
НОВОСТИ

Из-за несвоевременной закупки газа убытки Украины составляют $5 млрд - экс-премьер

20:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая украинская власть должна понести ответственность за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь вынуждена переплачивать. Об этом в субботу в эфире телеканала "Украина-24" заявил экс- премьер Украины Арсений Яценюк, подчеркнув, что убытки государства в связи с такими действиями составили 5 млрд долларов.

"Сегодня из карманов украинцев вытянут - вдумайтесь в эту цифру - 5 млрд долларов США. Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать [газ] по 250 долларов [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов [за тыс. куб. м]. 5 млрд долларов - это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону", - утверждает Яценюк.

Он напомнил, что Украина имеет одни из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. "Как мы могли застраховаться от того, чтобы не платить России почти по 2 тыс. долларов за тысячу куб. м газа? Ключевая формула - надо было покупать газ тогда, когда он стоил 250 долларов [за тыс. куб. м]. Не все могли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. На Украине одни из наибольших хранилищ газа в Европе, на счетах "Нафтогаза" было 2 млрд долларов. На эти деньги можно было купить достаточный объем газа и закачать его в хранилища", - уверен он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 16.10.2021
В рамках нормализации отношений власти Венесуэлы и Перу обменялись послами
0
86
19:45 16.10.2021
Ситуация с отравлением детей в подмосковном Клине взята под особый контроль областных властей
0
175
19:20 16.10.2021
Обстоятельства гибели российских туристов в Албании выясняются - Посольство РФ
0
240
19:10 16.10.2021
В ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека
0
211
18:40 16.10.2021
Отношения между Ираном и Египтом могут улучшить переговоры - МИД Ирана
0
257
18:30 16.10.2021
Подписаться на экстремистские телеграм-каналы в Белоруссии можно, но с условиями
0
264
17:40 16.10.2021
В первом педагогическом диктанте приняли участие учителя из 40 регионов
0
317
17:30 16.10.2021
Вакцинировались или переболели COVID-19 более 90% депутатов Госдумы - Володин
0
309
16:40 16.10.2021
В манифестации профсоюзов в Риме принимают участие тысячи человек
0
369
16:30 16.10.2021
Прокуратура начала проверку в Клину по факту отравления школьников
0
374

Возврат к списку