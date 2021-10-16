Из-за несвоевременной закупки газа убытки Украины составляют $5 млрд - экс-премьер

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая украинская власть должна понести ответственность за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь вынуждена переплачивать. Об этом в субботу в эфире телеканала "Украина-24" заявил экс- премьер Украины Арсений Яценюк, подчеркнув, что убытки государства в связи с такими действиями составили 5 млрд долларов.



"Сегодня из карманов украинцев вытянут - вдумайтесь в эту цифру - 5 млрд долларов США. Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать [газ] по 250 долларов [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов [за тыс. куб. м]. 5 млрд долларов - это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону", - утверждает Яценюк.



Он напомнил, что Украина имеет одни из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. "Как мы могли застраховаться от того, чтобы не платить России почти по 2 тыс. долларов за тысячу куб. м газа? Ключевая формула - надо было покупать газ тогда, когда он стоил 250 долларов [за тыс. куб. м]. Не все могли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. На Украине одни из наибольших хранилищ газа в Европе, на счетах "Нафтогаза" было 2 млрд долларов. На эти деньги можно было купить достаточный объем газа и закачать его в хранилища", - уверен он.



