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Кабмин РФ направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики

11:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России проинвестирует 5 млрд рублей в создание Национального центра физики и математики в нижегородском Сарове. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

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