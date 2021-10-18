Кабмин РФ направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России проинвестирует 5 млрд рублей в создание Национального центра физики и математики в нижегородском Сарове. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.