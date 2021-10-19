Комиссия Сената Чехии согласилась с необходимостью снятия полномочий с президента Земана

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционная комиссия Сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия президентских полномочий с Милоша Земана в соответствии со статьей 66 конституции республики. Об этом во вторник сообщила газета "Млада фронта Днес".

"Наша конституционная комиссия при Сенате только что постановила, что условия для применения статьи 66 соблюдены", - сказал глава комиссии Зденек Граба.