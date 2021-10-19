Премировать всех россиян за прививки от ковида вряд ли возможно, считает Песков
16:32 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о том, нужно ли вводить вознаграждение для всех привившихся от коронавируса граждан, должны принимать специалисты. Однако повсеместное премирование россиян вряд ли возможно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то "поголовная оплата", - считает представитель Кремля. Так он ответил на просьбу прокомментировать предложения по премированию россиян, привившихся от ковида.
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