Премировать всех россиян за прививки от ковида вряд ли возможно, считает Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о том, нужно ли вводить вознаграждение для всех привившихся от коронавируса граждан, должны принимать специалисты. Однако повсеместное премирование россиян вряд ли возможно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то "поголовная оплата", - считает представитель Кремля. Так он ответил на просьбу прокомментировать предложения по премированию россиян, привившихся от ковида.