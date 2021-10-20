США не требуют от партнеров выбирать между Вашингтоном и Пекином - Блинкен
10:05 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не стремятся сдерживать Китай и не требуют от зарубежных партнеров делать выбор между Вашингтоном и Пекином. С таким утверждением выступил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс- конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво. Трансляция ведется на сайте Госдепартамента.
"Мы не просим страны выбирать между Соединенными Штатами и Китаем, и мы также <...> не стремимся сдерживать Китай и подавлять его", - сказал шеф американской дипломатии.
При этом, по его словам, Вашингтон уговаривает своих зарубежных партнеров с особой тщательностью изучать предлагаемые Пекином торгово-экономические сделки, поскольку "в случае с Китаем на самом деле нет разделения между компаниями, которые вроде как являются частными, и государством".
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