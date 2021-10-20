Курсирование поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки палнируются восстановить с 1 декабря
18:53 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, есть предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.
"Погранслужба Финляндии 14 октября открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения, и в настоящее время с VR Group Ltd согласовываются те мероприятия, которые необходимы, чтобы не допустить распространения COVID-19 при перевозках, - рассказал Костенко. - С российской стороны пограничный переход открыт еще с января 2021 года".
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