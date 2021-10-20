Курсирование поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки палнируются восстановить с 1 декабря

18:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РЖД и VR Group Ltd (железные дороги Финляндии) с декабря планируют возобновить курсирование поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщает газета "Гудок" со ссылкой на руководителя департамента пассажирских перевозок РЖД Николая Костенко.

По его словам, есть предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года.

"Погранслужба Финляндии 14 октября открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения, и в настоящее время с VR Group Ltd согласовываются те мероприятия, которые необходимы, чтобы не допустить распространения COVID-19 при перевозках, - рассказал Костенко. - С российской стороны пограничный переход открыт еще с января 2021 года".