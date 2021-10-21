Горожане с QR-кодами в период нерабочих дней смогут посещать музеи и театры - Собянин

13:40

Как пояснил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин, обладатели QR-кодов во время длинных выходных смогут свободно посещать театры и музеи. «Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений», — сообщается в блоге.

Собянин подчеркивает, что органам власти на федеральном уровне также рекомендовано применить сходные меры в принадлежащих им организациях культуры.