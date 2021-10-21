Выдачу лицензий на производство и продажу алкоголя предложили упростить
17:12 21.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минфин предложил упростить выдачу лицензий на производство и продажу алкоголя. В частности, речь идёт о сокращении времени на её получение.
Соответствующие поправки ведомство приготовило ко второму чтению законопроекта об уточнении оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По словам замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова, позволят распространить возможность устранения нарушений не только на розничную продажу, но и на всех соискателей лицензий в сфере.
Кроме того, меры предусматривают возможность подачи заявления на выдачу разрешения на ведение розничной торговли в электронном формате с использованием ЕГАИС. Говорит Москва
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