В Латвии уничтожат русскоязычные СМИ - депутат Рижской думы
19:25 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его мнению, в Латвии сейчас существует два противоречивых процесса или направления. Первое - власти в условиях пандемии начали говорить о необходимости предоставлять информацию о коронавирусе и вакцинации местным русскоязычным жителям на родном для них языке. "Это рациональное осмысление происходящего. И оно может привести к некоторому ослаблению языковых запретов, хотя бы на время", - отметил политик.
"Вторая же тенденция набирает силу в последние три года - полное уничтожение всех русскоязычных СМИ в Латвии. И этот поезд разогнался очень и очень быстро, и его даже не останавливают угрозы, связанные с пандемией. Если смотреть рационально на все эти события, то из опроса общественного мнения, который проводился примерно четыре года назад, следовало, что ПБК доверяло около половины русскоязычных жителей страны в качестве главного источника информации - новости на ПБК для них были главным источником информации о социально-политических событиях в Латвии", - указал он.
"Это объективные данные, поэтому, если бы государство было бы заинтересовано сейчас в восстановлении влияния на русскоязычную публику, то нужно было бы не запрещать, а наоборот - вкладываться в новости этого телеканала, чтобы восстановить связь с русскоязычным населением. Это быстро бы не произошло, поскольку связь между ПБК и его аудиторией уже потеряна", - считает Митрофанов. "Но, видимо, русофобская установка на ликвидацию всего и вся оказалась сильнее. И люди, которые за ней стоят, сейчас наносят удары, чтобы никто не попытался остановить и противодействовать этой генеральной линии", - добавил он.
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