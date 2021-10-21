В Латвии уничтожат русскоязычные СМИ - депутат Рижской думы

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвия идет по пути полного уничтожения всех русскоязычных СМИ. Такое мнение в четверг корр. ТАСС высказал депутат Рижской думы от партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов, комментируя решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировать лицензию на вещание русскоязычного "Первого балтийского канала" (ПБК) в стране.



По его мнению, в Латвии сейчас существует два противоречивых процесса или направления. Первое - власти в условиях пандемии начали говорить о необходимости предоставлять информацию о коронавирусе и вакцинации местным русскоязычным жителям на родном для них языке. "Это рациональное осмысление происходящего. И оно может привести к некоторому ослаблению языковых запретов, хотя бы на время", - отметил политик.



"Вторая же тенденция набирает силу в последние три года - полное уничтожение всех русскоязычных СМИ в Латвии. И этот поезд разогнался очень и очень быстро, и его даже не останавливают угрозы, связанные с пандемией. Если смотреть рационально на все эти события, то из опроса общественного мнения, который проводился примерно четыре года назад, следовало, что ПБК доверяло около половины русскоязычных жителей страны в качестве главного источника информации - новости на ПБК для них были главным источником информации о социально-политических событиях в Латвии", - указал он.



"Это объективные данные, поэтому, если бы государство было бы заинтересовано сейчас в восстановлении влияния на русскоязычную публику, то нужно было бы не запрещать, а наоборот - вкладываться в новости этого телеканала, чтобы восстановить связь с русскоязычным населением. Это быстро бы не произошло, поскольку связь между ПБК и его аудиторией уже потеряна", - считает Митрофанов. "Но, видимо, русофобская установка на ликвидацию всего и вся оказалась сильнее. И люди, которые за ней стоят, сейчас наносят удары, чтобы никто не попытался остановить и противодействовать этой генеральной линии", - добавил он.



