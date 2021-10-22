Карьера в Сбере в возрасте 55+: новые возможности для переобучения

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Как следует из исследований Минтруда и международных экспертов, к 2050 году в развитых странах каждый третий работник будет старше 70 лет, в РФ к 2030 году прогнозируется сокращение работников до 40 лет, зато существенно вырастет количество работников от 40--59 лет и старше. ПК 2040 году прогнозируется доминирование на рынке труда людей зрелого возраста среди работоспособного населения.

В настоящий момент перед крупными работодателями стоит вопрос о привлечении и переобучении сотрудников старше 55 лет, и Сбер является одним из лидеров этого движения. Сегодня в структурах Сбера и его экосистемы работает 8% сотрудников 60+, большая часть которых имеет трудовой стаж свыше 20 лет. Для того чтобы навыки сотрудников оставались на высоком уровне и востребованными в банке работает несколько программ переобучения и освоения новых специальностей.

Нововведения, ориентированные на работников старшего поколения, нацелены на различные варианты развития карьеры и дальнейшего развития. Также для широкой аудитории, не только сотрудников Сбера, открыт бесплатный курс на Coursera — «О развитии карьеры в 50+». Основной акцент банк делает на развитие цифровых навыков, которым сегодня обучается 3,3 тыс. сотрудников Сбера.

Наталья Журавлёва, управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбера, рассказала: «В отношении людей старшего возраста мы придерживаемся принципа не выделять их в отдельную категорию. Мы за равные возможности для всех возрастов. Как работодатель, мы можем оказать поддержку и предложить пути развития. Например, в банке существует проект "Перезапуск", где сотрудник любого возраста может бесплатно получить востребованную IT-профессию. Кроме того, мы боремся со стереотипами в отношении людей старшего возраста и работаем с руководителями: проводим исследования, размещаем полезные материалы, разрабатываем интересные курсы, как, например, "Теория поколений: правда и мифы", участвуем в конференциях».

Она подчеркнула, что сотрудники 55+ убедились в возможности карьерного роста независимо от возраста, руководители также стали положительней относиться к разновозрастным командам, отмечается уменьшение стереотипов по отношению к работникам зрелого возраста.

Сбер является одним из лидеров на рынке труда России и участвует в рейтинге «Лучший работодатель» по версии HH.ru.