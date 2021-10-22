Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон - жены, матери и нашей уважаемой коллеги, - указал он в заявлении, которое распространено в пятницу его фондом. - Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия".

Пистолет, из которого стрелял Болдуин, содержал в себе боевой патрон. Об этом сообщает в пятницу американский журнал "Вэрайети" со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера", - говорится в сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.