Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора
19:20 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон - жены, матери и нашей уважаемой коллеги, - указал он в заявлении, которое распространено в пятницу его фондом. - Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия".
Пистолет, из которого стрелял Болдуин, содержал в себе боевой патрон. Об этом сообщает в пятницу американский журнал "Вэрайети" со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
"Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера", - говорится в сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.
НОВОСТИ
- 19:02 22.10.2021
- Транзит нелегальной миграции через Белоруссию Меркель назвала "гибридной угрозой"
- 18:40 22.10.2021
- Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда по платным дорогам для легковушек
- 18:24 22.10.2021
- ЕК отказывается финансировать заграждений из колючей проволоки вдоль границ
- 18:19 22.10.2021
- Карьера в Сбере в возрасте 55+: новые возможности для переобучения
- 17:40 22.10.2021
- ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
- 17:12 22.10.2021
- "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% с начала 2021 года
- 17:00 22.10.2021
- В России может подорожать колбасная продукция - СМИ
- 16:47 22.10.2021
- Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил о новых проектах программы создания рабочих мест в Москве
- 16:32 22.10.2021
- Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах России - Голикова
- 16:12 22.10.2021
- В пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, нашли тонны селитры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать