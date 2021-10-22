Раква: Позитивных изменений в ближайшее время ждать не приходится

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких позитивных изменений в ситуации с коронавирусом в Москве в ближайшее время ждать не приходится. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Москва-24".

"Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня мы имеем антирекорд вновь выявленных заболевших - более 8 тыс. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в телеграм-канале "Москвы-24".