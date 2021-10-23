В Москве выявили 7 803 случая заражения коронавирусом за сутки
12:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 803 против 8 166 днем ранее, до 1 761 650. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 82 против 79 днем ранее. Всего в городе умерли 30 619 человек (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 13:00 23.10.2021
- Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом
- 12:40 23.10.2021
- В Красногорске благоустроили набережную Павшинской поймы
- 12:00 23.10.2021
- Меркель сообщила, что еще в 2001 году осознала наличие серьезных разногласий с Путиным
- 11:30 23.10.2021
- Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса обновляется в России пятый день подряд
- 11:00 23.10.2021
- Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане
- 10:30 23.10.2021
- Косово потребовало выслать из страны двух российских дипломатов
- 10:00 23.10.2021
- В Амурской области грузовой поезд протаранил на переезде грузовик
- 09:30 23.10.2021
- Британия развернула спецоперацию по противостоянию России и Китаю - FT
- 09:00 23.10.2021
- Один из главарей "Аль-Каиды" уничтожен в результате авиаудара США в Сирии - Пентагон
- 08:50 23.10.2021
- "Газпром" планирует создать рекордный оперативный резерв газа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать