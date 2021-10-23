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В Москве выявили 7 803 случая заражения коронавирусом за сутки

12:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 803 против 8 166 днем ранее, до 1 761 650. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 82 против 79 днем ранее. Всего в городе умерли 30 619 человек (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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