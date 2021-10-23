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Жителям Китая сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса - власти

19:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские медики в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, по данным на 22 октября, по всей стране сделали 2 243 018 000 прививок от коронавируса.

Население Китая составляет 1,41 млрд. В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей. 29 сентября власти Китая сообщили о том, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 млрд человек.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.

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