Жителям Китая сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса - власти
19:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские медики в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, по данным на 22 октября, по всей стране сделали 2 243 018 000 прививок от коронавируса.
Население Китая составляет 1,41 млрд. В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей. 29 сентября власти Китая сообщили о том, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 млрд человек.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.
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