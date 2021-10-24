Китай проводит испытание технологии по сбору орбитального мусора

10:15 Источник: Интерфакс

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по ликвидации космического "мусора", сообщила Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе страны в 09:27 по пекинскому времени (04:27 мск).

Спутник должен будет провести эксперименты по своду с орбиты космического "мусора", в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.