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Китай проводит испытание технологии по сбору орбитального мусора

10:15 24.10.2021 Источник: Интерфакс

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по ликвидации космического "мусора", сообщила Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе страны в 09:27 по пекинскому времени (04:27 мск).

Спутник должен будет провести эксперименты по своду с орбиты космического "мусора", в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.

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