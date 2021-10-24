Скончался режиссер Александр Рогожкин

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России режиссер Александр Рогожкин умер в Петербурге на 73-м году жизни. Об этом сообщила кинокритик Ольга Шервуд.

"Саша Рогожкин. 3 октября 1949 г. - 23 октября 2021 г. Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".