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НОВОСТИ

В регионах, где привившихся от ковида больше 60%, заболеваемость ниже, чем летом - Попова

17:12 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в тех регионах России, где доля привившихся превышает 60%, меньше летних показателей. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Там, где у нас в субъектах [Федерации] высокий уровень иммунизации, <...> где иммунизация выше 60%, в этих субъектах меньше не только удельный вес заболевших, но интенсивные показатели на 100 тыс. населения ниже, чем они были летом", - сказала она.

Обязательная вакцинация для некоторых категорий жителей, в том числе тех, чья работа предполагает частые контакты с другими людьми, введена уже в 84 регионах России, напомнила Попова.

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