В Сирии произошла попытка подрыва российской колонны - МО РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка подрыва колонны российской военной полиции была предпринята в Сирии, но обошлась без жертв среди военнослужащих ВС РФ. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие не пострадали.