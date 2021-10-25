В Сирии произошла попытка подрыва российской колонны - МО РФ
22:40 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка подрыва колонны российской военной полиции была предпринята в Сирии, но обошлась без жертв среди военнослужащих ВС РФ. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что российские военнослужащие не пострадали.
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