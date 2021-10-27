Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине
16:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил в среду ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране после того, как она набрала более 25 тыс. голосов. В ответе глава государства обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову с просьбой поручить проработать озвученную в петиции инициативу.
"С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства мною направлена петиция премьер- министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и председателю Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины "О гастрольных мероприятиях на Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС)", - говорится в ответе на петицию, опубликованном на сайте офиса главы государства.
Зеленский добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.
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