«Длинные» выходные: оперштаб Москвы опубликовал ответы на основные вопросы

17:10

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в Москве будут работать только организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и те предприятия, деятельность которых не должна прекращаться. Для остальных предприятий нарушение указа мэра Москвы грозит административной ответственностью и штрафами: для ИП от 50 тыс. до 1 млн. руб. с приостановкой деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 300 тыс. до 1 млн. руб. также с приостановкой деятельности на такой же срок.

Как пояснили в Оперативном штабе, в этот период все мед учреждения, как государственные так и частные, продолжат оказывать плановую помощь, экстренная медицинская помощь также будет предоставляться в полном объеме, стоматологическая помощь будет оказываться только в неотложном и экстренном режиме. Вакцинация и проведение экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг «Мои документы» продолжится.

В обычном режиме будут работать продуктовые магазины и торговые точки, имеющие менее 30% непродовольственных товаров от общего ассортимента, остальной торговый сектор сможет реализовывать товары дистанционно и с помощью доставки.

Рестораны и кафе смогут реализовывать продукцию «на вынос», точки общепита, расположенные при гостиницах, хостелах, а также корпоративные будут доступны только постояльцам и персоналу, — говорится в материалах Оперативного штаба.

Москвичам 60+, соблюдающим домашний режим, продукты, лекарства и прочие предметы первой необходимости будут доставляться волонтерами или соц. работниками.

С 28 октября по 7 ноября уходят на каникулы школы: частные, федеральные, спортивные и дополнительного образования. Для детей, которых не с кем оставить дома будут сформированы дежурные группы.

Спортивные, зрелищные, культурные массовые мероприятия проводиться не будут, если только они не проводятся по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзора по Москве.

Госуслуги в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года можно получить в онлайн-режиме на mos.ru.

«Как показывает опыт, нерабочие дни являются одним из самых эффективных способов снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом» - сообщается в материале, — «так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания».