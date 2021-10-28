В Москве выявили 8 440 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 440 против 5 789 днем ранее, до 1 795 010. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 26 июня. В относительном выражении он составил 0,47%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 (что стало максимумом с 27 июля) против 91 днем ранее, до 31 058, следует из сообщения штаба.