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В Москве выявили 8 440 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 440 против 5 789 днем ранее, до 1 795 010. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 26 июня. В относительном выражении он составил 0,47%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 (что стало максимумом с 27 июля) против 91 днем ранее, до 31 058, следует из сообщения штаба.

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