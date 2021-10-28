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На лекарства от ковида дополнительно выделят 10 млрд руб. из резервного фонда

16:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ предлагает выделить дополнительные средства из резервного фонда правительства на лекарства от ковида в размере 10 млрд рублей. Соответствующее решение кабмина будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, заявил в ходе пленарного заседания в четверг первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Как раз сегодня из правительства пришло решение, которое будет вынесено на трехстороннюю нашу комиссию по бюджету, о выделении дополнительно 10 млрд [рублей] из резервного фонда на лекарства больным от ковида", - сказал Жуков, отвечая на вопрос депутата Федота Тумусова о недостаточном финансировании лекарственных средств для лечащихся от ковида амбулаторно.

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