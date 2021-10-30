Борис Джонсон: Рим со своими руинами - отличное место для проведения G20...
10:00 30.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Человечество, цивилизация, общество могут откатиться назад очень быстро. После краха Римской империи сильно упал уровень образования, способность к созиданию, были утрачены прекрасные виллы. С нами может произойти то же самое, если мы не примем мер, чтобы остановить изменения климата. Иначе оставим нашим детям, внукам и будущим поколениям мир, в котором чрезмерное потепление приведет к колоссальной миграции, нехватке еды и воды, множеству конфликтов. Нельзя терять время, мы должны ограничить повышение температуры в пределах 1,5 градуса", - сказал Джонсон.
Он провел сравнение с падением Римской империи, "легендарным и катастрофическим примером" того, как цивилизация может деградировать за короткое время, если не будет отвечать на новые вызовы. "Рим со своими руинами - отличное место для проведения G20, потому что напоминает, что если мы не примем всех необходимых мер против изменения климата, то все может рухнуть очень быстро", - добавил премьер.
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