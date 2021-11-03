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НОВОСТИ

ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную - источник

16:12 03.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая российская судостроительная верфь "Севмаш" в 2022 году передаст Военно- морскому флоту России две атомных подводных лодки - стратегическую "Генералиссимус Суворов" проекта 955А (шифр "Борей-А") и ударную "Красноярск" проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного "стратега" - атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" - и одного "ударника" - многоцелевой атомной подводной лодки "Красноярск", - сказал он.

По его словам, обе подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

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