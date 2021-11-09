План по борьбе с антисемитизмом в пяти томах представили в Европе
16:40 09.11.2021 Источник: НГ-Online
В 83-ю годовщину Хрустальной ночи – массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет – в Вене представили масштабное исследование о противодействии антисемитизму в Европе. Материал был подготовлен под патронатом председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки, властей Вены и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).
Результаты исследования собраны в пятитомнике под названием «Конец антисемитизму!». «Это самое крупное и исчерпывающее исследование проблемы антисемитизма, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Кантор. – Что ещё более важно, в нём детально описаны основы единого и согласованного плана упреждающих действий для противодействия ему сегодня и в будущем».
Исследование призвано предотвратить дальнейшее распространение ненависти к евреям, которое сейчас проявляется и в политике, и в общественной жизни. В работе над ним приняли участие 119 международных экспертов.
Среди авторов – известные политики и религиозные деятели, в том числе координатор по борьбе с антисемитизмом Европейской комиссии Катарина фон Шнурбейн, бывший председатель Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и председатель Конференции имамов Франции имам Хассен Шалгуми.
Исследование состоит из пяти частей. В первой предлагаются практические решения и рекомендации для представителей органов власти, во второй рассматривается ненависть к евреям в религии, в третьей — история антисемитизма, в четвёртой —роль борьбы с антисемтизмом в философии, педагогике и общественных науках, а в пятой исследуются его проявления в современной прессе, а также в юридической и политической сферах.
«Спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания Катастрофы ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются онлайн и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было», – заявил Кантор.
Редакция НГ-Религий
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