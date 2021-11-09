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Шойгу анонсировал создание в России новой системы ПВО С-550

22:02 09.11.2021 Источник: Интерфакс

В России создают новую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-550, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ в Москве во вторник Шойгу рассказал о серии совещаний по военной тематике, которые провел в Сочи президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"Министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября Верховный Главнокомандующий провёл в Сочи очередную серию совещаний с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые Силы систем С-350, С-500, С-550", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

О характеристиках системы С-550 ранее не сообщалось.

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