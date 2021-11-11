В проект нового КоАП попали новые "сюрпризы" для водителей
11:00 11.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный свет, не пропуск пешехода на переходе и т. д.), будут лишать прав. Появится штраф за так называемое опасное вождение (также давняя инициатива МВД). Вошли в проект и ранее обнародованные санкции для нетрезвых водителей: штраф до 50 тыс. руб. и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины, а также задержание автомобиля пьяного водителя под залог в 30 тыс. руб.
За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. руб. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 11:32 11.11.2021
- Рост численности слонов в Зимбабве угрожает среде обитания животных - власти
- 11:20 11.11.2021
- Обстановка на границе Польши и Белоруссии спокойная, заявил пресс-секретарь польского МИД
- 11:05 11.11.2021
- Москва призывает США и НАТО трезво оценить риски учений в Черном море
- 10:32 11.11.2021
- Россия входит в тройку стран с крупнейшими парками бронетехники - исследование
- 10:20 11.11.2021
- С начала года число самозанятых в РФ выросло в 2,4 раза
- 10:05 11.11.2021
- Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева - СМИ
- 10:00 11.11.2021
- Планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины - посол РФ
- 09:32 11.11.2021
- В Пентагоне прокомментировали полеты военной авиации стран НАТО в Черноморском регионе
- 09:20 11.11.2021
- Тарифы на интернет и телевидение могут увеличиться на 10% - СМИ
- 09:05 11.11.2021
- США испытывают трудности при шпионаже за Си Цзиньпином - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать