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НОВОСТИ

В проект нового КоАП попали новые "сюрпризы" для водителей

11:00 11.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

В «водительскую» часть КоАП войдет ряд новых норм, в частности, речь идет о процедуре временного ограничения водительских прав до решения суда, а также штрафе в 40 тыс. руб. за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.

Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный свет, не пропуск пешехода на переходе и т. д.), будут лишать прав. Появится штраф за так называемое опасное вождение (также давняя инициатива МВД). Вошли в проект и ранее обнародованные санкции для нетрезвых водителей: штраф до 50 тыс. руб. и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины, а также задержание автомобиля пьяного водителя под залог в 30 тыс. руб.

За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. руб.  Коммерсантъ

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