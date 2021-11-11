Петиция Зеленскому о запрете россиянам въезжать на Украину набрала более 25 тыс. подписей
19:15 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автором обращения выступил бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко. В документе он просит Зеленского "инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима".
Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте технически его осуществить возможно, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. В ведомстве предупредили, что в случае принятия Москвой зеркальных мер пострадают около 3 млн граждан Украины, проживающих в РФ.
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