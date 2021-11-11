Петиция Зеленскому о запрете россиянам въезжать на Украину набрала более 25 тыс. подписей

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронная петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой рассмотреть запрет или ограничения на въезд россиянам в страну собрала более 25 тыс. подписей, что обязывает главу государства дать на нее ответ. Об этом свидетельствуют данные на стайте украинского президента.



Автором обращения выступил бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко. В документе он просит Зеленского "инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима".



Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте технически его осуществить возможно, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. В ведомстве предупредили, что в случае принятия Москвой зеркальных мер пострадают около 3 млн граждан Украины, проживающих в РФ.



